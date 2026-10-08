微软重构 Copilot 图标：升级动态交互语言，可表达思考、规划与检索

IT之家 10 月 8 日消息，微软设计（Microsoft Design）博客于 10 月 5 日发布博文，介绍了新版 Copilot 图标的设计过程，将原有静态标识重构为由两个方形组成的动态系统。

新版 Copilot 图标由两个独立方形构成，二者可改变位置并共同形成完整轮廓。关于本次调整原因，微软设计团队表示 Copilot 的使用方式持续变化，原有静态图标难以传递处理状态，因此团队希望让图标参与产品交互。

新版图标以矩形作为基础形态，设计团队测试了不同的比例、角度与间距，最终保留两种既能独立识别、又能组合成整体的形式。IT之家附上相关视频如下：

颜色方面，Copilot 图标继续沿用原有渐变关系。颜色可沿曲线变化，在两个形态之间移动并形成层次。设计团队还在屏幕、印刷品及实体材料上测试了不同配色方案。

动态交互方面，微软建立了统一的动态语言，3 种动作均由两个形态相互移动完成，随后重新组合为一个整体：