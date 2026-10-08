三星电子 2026 财年第三财季营收 195 万亿韩元，同比增长 126.59%

IT之家 10 月 8 日消息，三星电子今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

营业总收入 ：195 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 9668.1 亿元人民币），同比增长 126.59%，环比增长 13.7%。

营业利润：107.4 万亿韩元（现汇率约合 5324.89 亿元人民币），同比增长 782.5%，环比增长 20.01%。

AI 解读 本次三星电子 2026 财年第三财季业绩超市场普遍预期，核心财务数据大幅超出券商预测区间。 公司主营业务与财报核心数据 三星电子是全球领先的消费电子与半导体企业，主营业务涵盖半导体存储芯片、显示面板、智能手机、消费家电等领域。

单季度核心数据： 2026 财年第三财季实现营业收入 195 万亿韩元（现汇率约合 9668.1 亿元人民币），同比增长 126.59%，环比增长 13.7%；营业利润达到 107.4 万亿韩元（现汇率约合 5324.89 亿元人民币），同比增长 782.5%，环比增长 20.01%。

累计核心数据：2026 年前三季度累计营业收入 500.37 万亿韩元（现汇率约合 2.48 万亿元人民币），去年同期为 239.77 万亿韩元（现汇率约合 1.19 万亿元人民币）；累计营业利润 254.13 万亿韩元（现汇率约合 1.26 万亿元人民币），去年同期为 23.53 万亿韩元（现汇率约合 1166.62 亿元人民币），同比实现爆发式增长。 业绩增长驱动因素 业绩大幅增长主要受益于 AI 产业爆发带来的高端存储芯片（HBM）需求激增，存储芯片价格持续上涨，半导体事业部利润贡献显著提升，推动整体盈利创下单季度历史新高。 机构评价与展望 当前三星电子股价在业绩公布前处于低位，机构认为本次业绩落地后股价存在修复空间，Mirae Asset Securities 给予目标价对应超过 46% 的上行空间。后续市场关注 AI 存储需求能否持续保持旺盛，以及消费电子业务的盈利修复情况。

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