SK 海力士旗下 Solidigm 筹备赴美上市：高盛、大摩牵头承销，估值最高或达 1000 亿美元

IT之家 10 月 8 日消息，路透社和彭博社今日报道称，SK 海力士旗下子公司 Solidigm 已选定高盛集团和摩根士丹利作为其明年美国首次公开募股（IPO）的牵头承销商，此次上市可能募资约 100 亿美元，估值最高可达 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,711.93 亿元人民币）。

知情人士称，摩根大通、花旗集团和瑞银集团也已获选参与 Solidigm 的 IPO 工作。此外，Solidigm 正与高盛和摩根士丹利合作敲定 IPO 前的一轮融资。不过，相关讨论仍在进行中，具体细节可能发生变化，也可能有更多银行加入。

SK 海力士发言人对此回应称，其子公司 Solidigm 正在评估各种方案以增强业务竞争力，但目前尚未确认任何具体计划。Solidigm、高盛、摩根士丹利、摩根大通和花旗的代表均拒绝置评，瑞银未回应置评请求。

在此之前，SK 海力士于 9 月 30 日在官网发布澄清声明，称“关于 Solidigm，截至本日尚未确定任何事项”，并强调任何融资方式都将以现有股东的长期价值为首要考量标准，审慎评估对外部资本的使用是否优于内部资金。

公开资料显示，Solidigm 成立于 2021 年，源于 SK 海力士分阶段收购英特尔 NAND 闪存及存储业务后重新命名而来。该公司总部位于美国加州兰乔科尔多瓦，在全球拥有 13 个运营地点，包括墨西哥、加拿大和中国，员工超过 2000 人。

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