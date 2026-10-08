苹果加速智能家居布局，携手 LG 打造的恒温器、温度传感器和智能门锁抢先看

IT之家 10 月 8 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 7 日）在 X 平台发布系列推文，展示了苹果和 LG 联合开发的智能家居配件产品，涵盖恒温器、温度传感器和智能门锁等。

产品方面，该消息源通过深挖 iOS 27.2 系统的 HomeKitMatter 表，发现和 LG 合作推出的产品共有以下 6 款，其中 GEMS 是 LG 的智能家居品牌，目前尚不清楚 GEMS 版和非 GEMS 版差别：

智能恒温器：4142/8864

GEMS 智能恒温器：4142/12273

智能门锁：4142/8896

GEMS 智能门锁：4142/12274

温度 / 湿度传感器：4142/8192

GEMS 智能远程温度 / 湿度传感器：4142/12272

此外，消息称除了和 LG 合作外，苹果公司还将会和施耐德（Schneider）合作，推出以下产品：

温控器 TP：4190/17645

温控器质量保证型号：4190/17644

温度 / 湿度传感器：4190/17647

未识别的配件，可能是传感器质量保证变体：4190/17648

消息源还展示了苹果和 LG 合作的三款产品，包括智能恒温器 TMCTAW5W、温度传感器 TMST2A6W 以及智能门锁 TMCDD15G/TMCDD15S。

智能门锁方面，提供石墨色与银色两种版本，使用四节 AA 电池供电。设备支持蓝牙、Thread、近场通信（NFC）与超宽带（UWB）技术。门锁首先通过蓝牙验证设备访问凭证，随后使用 UWB 确定位置后授予访问权限。IT之家附上相关图片如下：

智能恒温器采用圆形设计，支持 2.4GHz 与 5GHz Wi-Fi、蓝牙及 Thread 协议。设备内置 60GHz 雷达，可实现人体在场或接近检测功能。

恒温器支持 " 远视显示 " 设置，可显示湿度，并提供屏幕亮度与语言调节选项。用户可通过温度校准与偏移设置调整读数。

温度传感器同样采用圆形设计，使用 3 伏 CR2477 纽扣电池供电。设备支持蓝牙低功耗与 Thread 连接，可同时测量温度与湿度。

传感器背面采用磁性设计，可直接吸附于金属表面，并附赠带粘性的金属片用于其他表面安装。电池可更换，设备会在电量不足时发出警报。