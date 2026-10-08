LG 新能源 2026 财年第三财季营收 9.64 万亿韩元，同比增长 59%

IT之家 10 月 8 日消息，LG 新能源今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报及第三财季（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

AI 解读

本次 LG 新能源 2026 财年第三财季业绩超市场预期。

公司主营业务简介

LG 新能源是全球领先的综合动力电池与储能电池解决方案提供商，主营动力电池、储能电池的研发、生产与销售，在全球主要动力电池市场占据领先份额。

财报核心数据（第三财季单季）

实现营业收入 9.64 万亿韩元（现汇率约合 478.12 亿元人民币），同比增长 59%，环比增长，营收规模同比大幅提升。

营业利润达到 7560 亿韩元（现汇率约合 37.48 亿元人民币），同比增长 25.7%，环比大幅增长，盈利改善显著。

财报核心数据（2026 年前三季度累计）

累计实现营业收入 23.76 万亿韩元（现汇率约合 1177.95 亿元人民币），同比增长 26.1%，保持稳健增长。

累计营业利润为 6616 亿韩元（现汇率约合 32.8 亿元人民币），同比下降 54.9%，主要受前期因素影响。

特殊说明

本次财报营业收入和营业利润包含美国 IRA 法案相关生产税收抵免的影响，扣除该影响后，第三财季营业收入为 92,265 亿韩元（现汇率约合 457.45 亿元人民币），营业利润为 3,391 亿韩元（现汇率约合 16.81 亿元人民币），营业利润率 3.7%。