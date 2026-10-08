Steam 客户端 Beta 更新：新增游戏运行时禁用屏保选项，Linux 平台第三方 Windows 游戏默认通过 Proton 运行

IT之家 10 月 8 日消息，Valve 今日向 Steam 客户端预览 / Beta 通道以及 Steam Deck 客户端推送了最新更新，带来多项功能新增与问题修复。

据 Steam 官方公告，本次更新在通用设置中新增了一项允许用户在游戏运行时禁用屏保的选项，同时针对 Linux 平台调整了非 Steam 游戏的 Proton 默认运行策略。

通用更新

新增一项设置，允许用户选择在游戏运行时禁用屏保

注册为非 Steam 游戏的 Windows 二进制文件现在默认通过 Proton 运行

修复了通过浏览按钮更改目标二进制文件后，非 Steam 游戏无法启动的问题

修复了外部工具启动游戏后，“停止”按钮无法正常关闭游戏的问题

修复了游戏库中游戏时长偶尔会临时显示错误数值的问题

Steam 输入

修复了 Linux 系统下“控制器重新排序”界面中，有时无法正常交换控制器顺序的问题

Steam 控制器固件

修复了切换至 BLE 模式后，即使找不到主机设备也会卡住的问题

大屏模式

新增设置项，支持在运行游戏时禁用屏保

Linux 平台更新

注册为非 Steam 游戏的 Windows 二进制文件，现在默认将通过 Proton 运行

修复了通过浏览按钮更改目标二进制文件后，非 Steam 游戏无法启动的问题

修复了由外部工具启动的游戏，点击“停止”按钮无法关闭游戏的问题

IT之家提醒：本次更新目前仅面向 Steam 客户端预览 / Beta 测试通道推送，参与测试的用户可通过客户端自动获取更新，普通用户需等待后续稳定版推送。