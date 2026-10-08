维信诺全球首款量产 2K 185Hz 面板曝光：基于第四代 pTSF 发光技术，iQOO 新机本月首发

IT之家 10 月 8 日消息，数码博主 @数码闲聊站 刚刚透露，维信诺已实现 2K 分辨率与 185Hz 刷新率组合的全球首发量产，并基于第四代发光技术 pTSF 打造了全新发光材料。

该博主表示，新屏幕在亮度、寿命和显示效果方面均有突破，并暗示“10 月 iQOO 新机见”。除此之外，荣耀方面似乎也将推出采用这款 2K 185Hz 面板的新机。

公开报道显示，pTSF（IT之家注：磷光辅助热活化敏化荧光）技术由清华大学联合维信诺等国内企业共同研发，已在 2025 年 12 月宣布实现量产商用。

该技术采用“接力”方式传递能量：TADF 材料作为敏化剂快速转换能量，再传递给高色纯度荧光染料发光。与上一代屏幕相比，搭载高效率 pTSF 器件的屏幕功耗降低超 12%，寿命提升 15%；宽色域 pTSF 器件则可将色域从传统 DCI-P3 扩展至 Adobe 与 BT.2020 标准，同时功耗降低超过 6%。

维信诺与 iQOO 的合作已有先例。iQOO Neo11 至尊版于 2026 年 8 月发布，全球首发维信诺 F2 发光材料，配备 6.83 英寸 2K 144Hz LTPS 直屏，支持 2000nits 全屏激发亮度。

需要注意的是，185Hz 刷新率并非首次出现在手机屏幕上。天马微电子已于 2025 年 12 月宣布 185Hz AMOLED 显示屏量产落地，一加 16 定档 10 月 12 日发布，官方信息显示其刷新率为 185Hz。