苹果 App Store 五年交易额增长超一倍，2025 年达 4 万亿元人民币

IT之家 10 月 8 日消息，苹果官方今日发布了一项由上海财经大学商学院副教授居恒和安诺析思国际咨询公司经济学家 Markus von Wartburg 博士合作撰写的新研究报告。

该研究发现，2020 年至 2025 年，App Store 生态系统在中国（在本报告中，“中国”指中国大陆市场）的规模增长超过一倍，助力本地开发者获取成功。

研究发现，2020 年，中国 App Store 生态系统促成的营业额和销售额达到近 2 万亿元人民币，到 2025 年已增长到 4 万亿元人民币。其中，超过 95% 的交易额无需向 Apple 支付任何佣金。

这项研究还发现，中国开发者正在全球舞台上获取更加卓越的成功：目前，中国开发者总营收的一半以上来自海外用户；每四名中国开发者中，就有三名活跃于海外市场。

“Apple 始终坚信本土人才的力量，我们通过中国优秀的开发者社区见证了这一点。”苹果 CEO 约翰 · 特努斯表示，“中国各地的开发者正在成功发展业务，他们开发的 App 深刻地影响了人们的日常生活。我们为这个社区取得的成就深感自豪，并承诺全力支持中国开发者，为他们的持续发展保驾护航。”

IT之家从报告获悉，2025 年，每周平均有 1.67 亿人访问中国 App Store。

据居教授和 Markus von Wartburg 博士估算，2025 年，中国 App Store 生态系统促成的实体商品和服务交易额达到 3.7 万亿元人民币。这类销售无需支付佣金，占 App Store 总交易额的 91% 之多。此外，App Store 生态系统中的数字商品和服务创造了 1490 亿元人民币的营收，App 内广告则带来 2120 亿元人民币的收入。

开发者正在通过 App Store 触达全球越来越多的用户，在中国以外的地方大获成功。从 2020 年到 2025 年，中国开发者的海外营收占比从 32% 上升到了 52%。2025 年，76% 的中国开发者在海外开展业务，海外用户下载中国 App 达 38 亿次。

2025 年，由中国开发者开发的 App 占据了本地下载量的 93% 和本地 App Store 营收的 98%。

小型开发者在中国 App Store 的表现尤为亮眼。2020 年至 2025 年间，中国小型开发者的总营收翻了一番有余；得益于 App Store 的帮助，其中 75% 的开发者在中国以外的地区开展业务。通过 App Store 的 Small Business Program，销售数字商品和服务的开发者可享受 12% 的优惠佣金率。

今年早些时候，苹果将中国商店开发者销售数字商品和服务的佣金率降至 25%。此外，苹果还推出了 App Store Mini Apps Partner Program 等新项目，对于符合条件的 App 内购买体验，为开发者提供 12% 的优惠佣金率。

苹果致力于为中国开发者在各个阶段提供支持，不断投入开发 App Store 功能，帮助开发者更轻松地发行自己的 App 和游戏，让它们能够为世界各地的用户所发现。例如苹果对 App Store Connect 的投入。这个平台为开发者提供了多种工具和技术，包括扩展的 App 分析功能、产品页面优化、新的订阅商业模式，以及 Apple App 内购买的留存工具，供开发者跟踪 App 的表现和参与度。

苹果还通过位于上海的 Apple 开发者中心提供多种在线和线下课程，支持中国各地的开发者优化 App 体验。全年提供的课程让开发者有机会与 Apple 专家直接沟通，运用超过 25 万种 API 来优化自己的 App，其中包括 HealthKit、Core ML、MapKit 和 SwiftUI 等框架中的 API。

对于新一代求学者，Swift Student Challenge 等项目面向全国成千上万的开发者和编程学习者普及代码知识。过去十年间，移动应用创新赛等教育项目为来自 1200 多所高等教育机构的 4 万多名学生提供了支持。2025 年 3 月，苹果与主办移动应用创新赛的浙江大学联手发起 Apple 移动应用孵化基金，提供最新技术培训以及 App 开发、产品设计、市场营销和业务运营的专项课程。该基金通过研习班、导师指点以及在指导公司实习的机会，为创业初期的企业主与学生和行业领导者与投资者牵线搭桥，帮助他们在蓬勃发展的 iOS App 经济及其他领域取得成功。