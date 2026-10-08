黄仁勋焦虑 AI 需求降温，曝英伟达拟再投 10 亿美元加码人形机器人企业 Figure

IT之家 10 月 8 日消息，当地时间 7 日，据 The Information 援引一名知情人士消息称，英伟达曾讨论向人形机器人制造商 Figure 再投资 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.12 亿元人民币），此前尚无报道披露这笔投资计划。Figure 寻求更多融资，投前估值约为 380 亿美元（现汇率约合 2,550.73 亿元人民币）。

据悉，英伟达本就是 Figure 的投资者；一年前，Figure 按同样估值融资超过 10 亿美元（现汇率约合 67.12 亿元人民币）。

上述知情人士称，英伟达还可能投资两类初创企业：帮助公司开发旗下 Nemotron 开源模型的企业，以及开发其他 AI 应用的企业。英伟达同意花费 60 亿美元（现汇率约合 402.75 亿元人民币）取得 Poolside 的软件许可并聘用其员工，部分原因就是希望推动 Nemotron 的开发。Poolside 员工今年推出了开放权重的 Laguna AI 模型。

主导投资布局的英伟达 CEO 黄仁勋，始终对公司的全球市场地位感到不安。他此前坦言，担心 AI 需求降温，或出现足以替代英伟达芯片的产品，使公司失去主导地位，为此深感焦虑。

英伟达持有 990 亿美元（现汇率约合 6,645.33 亿元人民币）现金和证券，现金流也十分充沛。黄仁勋希望借助公司的财力，推动数千个 AI 模型蓬勃发展，避免未来只有少数模型兴旺。如此一来，英伟达的财务表现就有望减少对 OpenAI 及其他少数大客户的依赖。英伟达披露，截至 7 月的六个月内，三家客户贡献了总销售额的 44%。

一名了解英伟达交易情况、投资 AI 基础设施和应用的投资者说：“如果我参与黄仁勋的战略决策，我会尽一切努力，推动数千个模型服务数千种不同的应用场景。”

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