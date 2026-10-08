宝马 iX4 正式发布：新世代首款纯电轿跑 SUV，WLTP 续航最高 828 公里

IT之家 10 月 8 日消息，宝马今日正式发布了基于新世代（Neue Klasse）平台打造的 iX4，这是该平台继 iX3 之后的又一款纯电 SUV，也是 X4 车系首次以纯电形式回归。

新车采用轿跑式溜背造型，风阻系数降至 0.23，略优于 iX3 的 0.24。据 Electrive 报道，iX4 的起售价为 70,900 欧元（IT之家注：现汇率约合 53.3 万元人民币），定位介于奥迪 Q6 Sportback e-tron 与保时捷纯电 Macan 之间。新车将于 2027 年 3 月开放预订，M60 xDrive 则于 2027 年 1 月先行开放预订。

iX4 提供三种动力配置。其中，入门版 iX4 40 xDrive 前后轴各一台电机，系统最大功率 275 千瓦（374 马力），峰值扭矩 520 牛 · 米，百公里加速 5.6 秒，最高时速 210 公里 / 小时，搭载 82.6 千瓦时可用容量电池，WLTP 续航最高 638 公里。

中配 iX4 50 xDrive 系统功率提升至 345 千瓦（469 马力），峰值扭矩 645 牛 · 米，百公里加速 4.9 秒，搭载 108.7 千瓦时电池，WLTP 续航最高 828 公里，为全系最长。

旗舰版 iX4 M60 xDrive 系统功率 450 千瓦（612 马力），峰值扭矩 875 牛 · 米，百公里加速 3.9 秒，最高时速 240 公里 / 小时，WLTP 续航最高 777 公里。

充电方面，搭载 108.7 千瓦时电池的 iX4 50 xDrive 和 M60 xDrive 支持最高 400 千瓦直流快充，10 分钟可补充最多 387 公里续航，10% 至 80% 充电约需 21 分钟。

搭载 82.6 千瓦时电池的 iX4 40 xDrive 充电功率为 300 千瓦，10 分钟可补充最多 301 公里续航。全系均支持 11 千瓦交流充电，可选 22 千瓦，并支持双向充电功能，包括 V2L、V2H 和 V2G。

外观方面，iX4 的宝马双肾格栅与双头灯融合为单一图形单元。M60 xDrive 配备源自赛车的 M 黄色日间行车灯、黑色 M Shadowline 肾格栅饰条以及专属 M 后扰流板。

iX4 全系标配 M Sport 套件，包含 20 英寸 M 轻合金轮毂和蓝色卡钳 M Sport 制动系统；M60 xDrive 标配 21 英寸轮毂，全系可选至 22 英寸。

内饰方面，新车标配全景天窗，搭载 BMW 全景 iDrive 系统，包含 BMW 全景视域桥、17.9 英寸中控屏和运动型方向盘。M60 xDrive 配备带 12 点钟位置标记和换挡拨片的 M Sport 方向盘、M Sport 座椅以及哈曼卡顿 13 扬声器音响系统。

智能驾驶方面，iX4 配备 SAE L2 级驾驶辅助系统，BMW 高速公路辅助功能支持在多个国家以最高 130km/h 的速度进行脱手驾驶，并具备智能辅助变道功能。

价格方面，据 Kelley Blue Book 和 Car and Driver 报道，iX4 50 xDrive 的美国市场起售价为 67,350 至 67,695 美元（现汇率约合 45.2 至 45.4 万元人民币），M60 xDrive 的定价尚未公布，Car and Driver 预计其将接近 90000 美元。