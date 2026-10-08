沃尔达鱼缸智能插排遭黑客攻击：大量养鱼设备异常断电，官方通告致歉

IT之家 10 月 8 日消息，国庆期间有多人在网上发帖，沃尔达科技的鱼缸智能插排出现故障，自动关停设备，多个插孔显示关闭状态，也无法通过小程序重新打开。还有人晒出鱼成批死亡的视频。

根据网友晒出的沃尔达官方通告，2026 年 9 月 30 日 20:30 左右，沃尔达智能插排服务器系统遭遇恶意黑客入侵攻击，导致部分用户设备远程异常断连、无故断电。沃尔达官方向全体受到影响的用户致歉。

通告还称，本次为黑客的恶意网络攻击，非产品质量问题、非操作问题，是不可抗拒的外部因素导致。

事发第一时间，公司技术团队连夜紧急排查、紧急封堵漏洞、紧急修复服务器，目前攻击已彻底拦截，系统已全面恢复正常。

通告还表示，公司已第一时间报警，留存全部攻击日志、溯源取证，依法追究恶意攻击者责任。事件已移交司法警务部门，等待处理结果。

沃尔达通告称将全面加固防护能力，优化本地离线保护逻辑，杜绝远程恶意断控，还将有后台 24 小时专人值守监控。

IT之家查询公开资料，沈阳沃尔达科技开发有限公司成立于 2006 年，专注中高端水族箱控制器、智能排插及电器智能化控制定制，涵盖智能排插、自动化电箱及宠物控制盒，支持 App 与小程序远程操控。

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