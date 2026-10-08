蔚来乐道第 20 万台交付达成，L90 交付给知名主持人耿晨晨（绿泡泡）一家

IT之家 10 月 8 日消息，今天（8 日）上午，蔚来乐道汽车官微宣布：乐道汽车第 20 万台车辆 —— 一台乐道 L90 交付给「全国五好家庭」、知名主持人耿晨晨一家。自 2024 年首台乐道 L60 交付以来，乐道用时两年，达成 20 万台交付里程碑，速度位列新势力品牌 Top 3，领先行业。

IT之家注：耿晨晨 2003 年起开始主持中央电视台少儿频道《智慧树》节目，主持名为“绿泡泡”；2010 年与同一节目的主持人陈苏（主持名“红果果”）结婚。

据乐道汽车介绍：“耿晨晨在长达二十余年的时间里陪伴了几代人的成长，包括不少如今已为人父母的乐道用户。今天，他和所有用户一样，把家庭出行交给了乐道。”

根据蔚来公司本月初公布的数据，2026 年 9 月，蔚来公司交付新车 37,408 辆，同比增长 7.7%。

蔚来品牌交付新车 21,318 辆，同比增长 55.3%；

乐道品牌交付新车 8,763 辆；

firefly 萤火虫品牌交付新车 7,327 辆，同比增长 26.9%。

2026 年前三季度，蔚来公司共交付新车 300,301 辆，同比增长 49.2%，三品牌前三季度交付均创历史新高。