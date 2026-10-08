2010 年经典手机 HTC HD2 成功运行苹果 iOS 7 系统，相关代码已开源

IT之家 10 月 8 日消息，开发者 j0sh1x 昨日公布了一项复古硬件移植项目，展示了他在 HTC HD2 上成功运行 iOS 7 的成果，并公开了相关 XNU 内核及硬件支持代码。公开信息显示，该项目目前已经能够让 iOS 用户态组件在 HTC HD2 上运行，触摸屏也已实现工作。

HTC HD2 发布于 2010 年，内部代号 HTC Leo，搭载高通 QSD8250 处理器。此次项目并非通过模拟器运行 iOS，而是针对 HTC HD2 的硬件平台移植 XNU 内核，并为处理器、内存、显示、触控和存储等硬件提供相应支持。公开仓库显示，项目目标平台为 QSD8250_LEO，采用 ARMv7 Thumb 架构。

其 GitHub 仓库名为“XNU Kernel and Board Support for HTC HD2”（基于 HTC-Leo-Revival-Project 的 XNU 代码库进行修改），其中包含针对 HD2 定制的 CPU、中断、定时器和内存映射代码，同时加入 SDCC 存储、MDP 显示输出以及 Type 2A 触控路径，并提供相应的 IOKit 显示和 HID 服务。

从项目说明来看，该仓库并不是可以直接刷入手机的完整固件包，而是以源代码为主。构建项目需要额外的 Darwin / Mach-O ARM 工具链、生成的 XNU 头文件以及匹配的目标配置。仓库没有包含 Apple 用户态组件、根文件系统、固件、启动镜像、SDK 或工具链二进制文件，因此不能将其简单理解为完整的 iOS 7 刷机包。

此次移植的核心之一是 XNU。XNU 是苹果用于 Darwin 系统的混合内核，也是 macOS 和 iOS 等苹果操作系统的内核基础，由 Mach 内核、FreeBSD 相关组件以及 IOKit 等部分组成。苹果目前仍公开维护 XNU 源代码，不过 32 位 ARM 相关支持已经属于历史平台范畴。

项目仓库还特别强调，当前的静态审计只能检查源文件路径以及本地头文件依赖关系，并不能证明代码已经能够完整编译、在 HTC HD2 上启动或稳定运行硬件。因此，虽然目前已经出现了 HTC HD2 运行 iOS 7 的实际演示，但开源仓库本身仍应被视为开发和移植项目，而非成熟的通用刷机方案。

IT之家注：HTC HD2 此前就因高度开放的启动环境和丰富的第三方系统移植历史而成为经典“万能机”。社区资料显示，这款手机过去已经出现过 Windows Phone、Android、Symbian 等多种非官方系统移植，而此次 iOS 7 项目则进一步将苹果移动操作系统带到了这款设备上。

参考资料：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。