阶跃终端首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo 发布定档：10 月 13 日见

IT之家 10 月 8 日消息，阶跃终端官微今天（8 日）上午宣布，阶跃终端首款大模型原生智能体手机 STEPX Neo 将于 10 月 13 日 19 时正式发布。

就在不久前的 9 月 23 日，阶跃终端 AI 手机端侧生成式 AI 服务通过网信部门备案。

值得一提的是，今年 7 月，阶跃终端首款智能体手机 STEPX Neo 亮相 2026 世界人工智能大会，IT之家现场实拍如下图：

这台手机戴着橙黄色的保护壳，运行智能体原生系统 Step AOS。其桌面 UI 采用近年来较为流行的圆角矩形图标，部分第三方应用的图标带有重绘版本，顶部的状态栏还可以显示 AI 的工作状态。

据现场工作人员演示，这款手机的 Amoo 助手可以与飞书等 App 进行深度联动。例如用户可以对助手说出“帮我处理一下明天汇报的事情”或“制作 PPT”等请求，然后 Amoo 就会读取飞书等应用的日历、群消息并判断修改 PPT 等需求。

随后，该助理会向用户请求文档修改权限，点击允许后就能按用户风格生成 PPT、将汇报改期等事件同步到其他群聊。当事件处理完成后，用户可点击 Amoo App 的按钮前往飞书，查看具体成果。

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