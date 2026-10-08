华为推出面向 CXL 3.0 与统一总线的跨节点内存文件系统 XMFS，可通过 POSIX 接口访问跨节点共享内存

IT之家 10 月 8 日消息，在 10 月 5 日于捷克布拉格举行的 Linux 管道技术大会（LPC 2026）上，华为工程师展示了一项名为 XMFS 的实验性文件系统。

XMFS 全称“eXpress Memory FS（极速内存文件系统）”，是面向搭载 CXL 3.0 或华为统一总线（Unified Bus）的现代 Linux 服务器设计的专用文件系统。其核心设计目标，是通过标准 POSIX 文件系统接口实现跨节点共享内存的直接寻址，无需修改上层应用逻辑即可提供给 Linux 应用使用。

LPC 官方资料显示，XMFS 目前属于内核原型，研究重点是探索如何将跨节点内存作为 Linux 的一种存储层。华为此次探索的核心思路，是让跨节点共享内存不再依赖特定应用接口，而是以传统文件系统的形式提供给上层软件。

从目前公开的设计来看，XMFS 与 FAMFS、DAXFS 等面向 CXL 及共享内存场景的文件系统方案有所不同，其重点是提供标准 POSIX 文件系统接口。这样一来，现有应用理论上无需针对底层内存互连方式进行大规模修改，即可通过常规文件操作访问跨节点内存。

华为工程师在 LPC 2026 上介绍称，XMFS 已经针对元数据密集型工作负载以及多节点容器镜像共享进行了初步实验。官方会议资料认为，这些实验表明将跨节点内存作为存储层并通过 POSIX 接口提供服务具有可行性。

不过，XMFS 目前仍属于实验性项目，华为团队也在会议上列出了多个尚待解决的问题。其中包括跨节点文件系统元数据同步、没有硬件缓存一致性时的软件缓存一致性、不同内存语义互连及 RDMA 传输的统一，以及跨节点内存容量管理和分层等问题。

从公开代码情况来看，XMFS 已经出现针对 Linux 内核的补丁。openEuler 内核邮件列表 8 月公开的一组 XMFS v8 补丁包含 15 个新增或修改文件，涉及文件系统核心逻辑、目录、文件、inode、日志、垃圾回收以及 URMA 相关支持。不过，这并不意味着 XMFS 已经进入主线 Linux 内核。

目前，XMFS 尚未进入 Linux 主线内核的正式评审流程。LPC 官方介绍也明确将其定位为用于探索跨节点内存存储化的原型，而不是已经完成设计并准备合并的成熟文件系统。

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