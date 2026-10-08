阿里巴巴蔡崇信：开源是欧洲发展 AI 的最佳选择

IT之家 10 月 8 日消息，据彭博社报道，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信认为，欧洲要在技术上摆脱对中美的依赖，最佳选择是开源 AI。他呼吁欧洲建设自己的算力基础设施，用于训练和运行 AI 模型。

当地时间 7 日，蔡崇信在意大利都灵的 Wave by Vento 大会上指出：“没有哪个国家愿意完全依赖另一个国家的技术。一旦政府换届、形势发生变化，对方就能直接切断技术供应。欧洲必须认真投入算力基础设施建设，让模型能够运行，把模型训练和推理放在欧洲本地的基础设施上进行。”

在他看来，中美的实验室争相招揽 AI 研究人员，可欧洲仍未充分发挥他们的作用。欧洲应把重点放在利用专有工业数据训练模型上，以此形成优势。“中国工厂拥有非常宝贵的制造数据，用来训练模型，价值很大。欧洲许多国家仍有庞大的工业基础。”

IT之家从报道中获悉，蔡崇信看好欧洲涌现的一批所谓“新型云服务商”，即专门提供云计算服务、运营配备 AI 芯片的数据中心的企业。

他还提到，中国有意侧重开源模型和公开研究成果，推动全球采用。相比之下，OpenAI、Anthropic 等美国企业主要提供专有模型。

蔡崇信直言不讳：“美国那些闭源实验室不再写论文，因为他们不想分享。他们想保持封闭。”