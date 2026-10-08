“卖出去也不赚钱”：消息称三星手机 2026Q4 最高减产 30%

IT之家 10 月 8 日消息，Money Today 今天（10 月 8 日）发布博文，报道称三星电子移动体验（MX）部门已计划智能手机减产计划，预估 2026 年第四季度产量最高降幅达到 30%，标题还称三星手机“即便卖出去，也不赚钱”。

IT之家注：原文中并未明确指出这 30% 是如何对比得出的，可能是环比、同比，或者是此前预期产量对比。

多家 IT 行业知情人士收到风声，称三星 MX 部门已通知多家合作伙伴，要求将产品供应量减少 20% 至 30%。

产量方面，主要依托 Galaxy Z Fold8 等新产品推动，三星电子原计划全年生产高达 2.7 亿部智能手机。但随着第四季度产量大幅削减，全年最终产量预计将降至 2 亿部出头，降幅明显超出市场原先预期。

通常情况下，三星电子第四季度产量会出现季节性下滑。公司每年 1 月和 2 月发布新产品，消费者等待新品上市导致现有产品销量放缓。此外，第一季度集中了毕业季和入学季需求，第四季度销售相对疲软。

市场研究公司 IDC 统计数据显示，三星电子今年第一季度和第二季度智能手机出货量分别为 6240 万部和 6270 万部。IDC 此前预测第三季度和第四季度出货量分别为 5900 万部和 5200 万部，第四季度较第三季度下降约 12%。

该媒体认为，内存价格暴涨成为减产核心驱动因素。半导体市场研究公司 TrendForce 数据显示，今年第二季度智能手机低功耗 DRAM（LPDDR5X）12GB 规格售价为 145 至 146 美元（现汇率约合 973.3 至 980 元人民币），较去年同期上涨 175%。

人工智能产业需求激增推高存储器价格。预计第三季度智能手机 DRAM 价格将再涨约 20%，最高可达 180 美元（现汇率约合 1,208 元人民币）。IT 行业人士分析，当前三星手机销售已无利润，减产成为维持整体盈利的策略。