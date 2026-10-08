曝欧菲光独家供应华为 Pura 90 Pro 系列主摄与 2 亿像素潜望长焦

IT之家 10 月 8 日消息，据蓝鲸新闻今日报道，欧菲光已成为华为 Pura 90 Pro 与 Pura 90 Pro Max 两款旗舰机型的核心光学供应商，独家供应两款机型的主摄模组与 2 亿像素潜望长焦模组。此外，“外挂式”长焦影像系统同样由欧菲光供货。

华为 Pura 90 Pro Max 搭载了超大底 2 亿像素长焦传感器（F2.6 光圈，OIS 光学防抖，长焦微距），支持 4 倍光学变焦（IT之家注：4 倍变焦为近似值，镜头焦段分别为 24 mm，13 mm，89 mm）、100 倍数字变焦。

供应链人士此前透露，欧菲光曾参与供应华为 Pura 80 系列的多个摄像头模组，其中不同机型的主摄模组均由欧菲光独家供应。

另据中国新闻网 8 月报道，欧菲光目前供应华为 Pura90 的旗舰主摄和旗舰长焦，同时也是大疆的核心供应商。

据中国经营报 9 月消息，欧菲光还拿下了小米 18 Pro Max 潜望长焦订单。小米 18 Pro 系列搭载徕卡全焦段光学三摄，主摄与潜望长焦均为 2 亿像素大底，进光量较上代最高提升接近 280%。小米此前发布的 17 Pro Max 的潜望长焦模组同样由欧菲光供货。

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