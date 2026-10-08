“全球最小全画幅相机”继任者：适马 fp II 曝光，内置电子取景器

IT之家 10 月 8 日消息，消息源 L-Rumors 昨日（10 月 7 日）发布博文，爆料称适马（Sigma）有望近期发布 fp II 微型全画幅相机，内置电子取景器（EVF），定价约 2,500 美元（IT之家注：现汇率约合 16,781 元人民币）。

IT之家查询公开资料，Sigma fp 是适马（Sigma）在 2019 年推出的一款全画幅无反相机，以“世界上最小巧轻便的全画幅相机”著称，主打极简设计与高扩展性，同时兼顾静态摄影与专业视频拍摄。

Sigma fp L 于 2 年后发布，配备 6,100 万像素传感器和更快的自动对焦速度。此后，Sigma 再未推出过 fp 系列的新机型。

作为“世界最小全画幅相机”继任者，消息称适马 fp II 搭载 2,400 万像素全画幅传感器，分辨率低于 2021 年发布的 Sigma fp L（6,100 万像素）。不过此举并非退步，fp II 主打视频拍摄，2,400 万像素更符合视频工作流程需求。

新机尺寸略大于前代，但仍保持微型机身设计，并首次配备内置电子取景器（EVF），这一升级将取代此前略显笨重的外接取景器配件。

Sigma fp II 支持 RAW 格式与开放门控（open-gate）视频直接录制至存储卡，无需外接录像机。这一功能简化了专业视频创作者的工作流程，降低设备复杂度。

相机采用 L 卡口系统，与徕卡 SL、松下 S 系列相机通用，可兼容广泛镜头群。售价方面，Sigma fp II 预计定价约 2,500 美元（现汇率约合 16,781 元人民币），高于 2019 年 fp 首发价 1,740 美元（现汇率约合 11,680 元人民币）。发布时间最早为 10 月 24 日，也可能推迟至 11 月。