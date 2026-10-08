消息称腾讯考虑发售 50 亿美元债券，加大力度投资 AI

IT之家 10 月 8 日消息，今天（8 日）下午，据彭博社援引知情人士消息称，腾讯考虑发售离岸债券，融资规模最高可达 50 亿美元（IT之家注：现汇率约合 335.62 亿元人民币）。AI 需求增长令越来越多科技公司寻求债务融资，腾讯也加入其中。

债券或将以美元和离岸人民币计价，最早本月发行，本轮融资的具体用途尚不清楚。今年 6 月，腾讯通过发行长期美元和人民币债券筹集近 47 亿美元（现汇率约合 315.49 亿元人民币），是 2020 年以来规模最大的一次发债。资金主要用于债务再融资及一般企业用途，包括开发 AI 产品和服务。

投资者对科技行业的担忧不断升温，另一边，科技公司仍在全球范围加紧融资以增强 AI 能力，腾讯此次发债计划也是其中一例。上个月，软银集团筹集相当于 111 亿美元（现汇率约合 745.08 亿元人民币）的资金，为庞大的 AI 计划提供支持，企业垃圾债券发行规模跻身历史最大之列。

AI 潜在风险及发展过程需要安全约束的警告不断，一些人因此把软银发债视为试金石，借此判断债券投资者对 AI 融资的态度。

高盛信贷策略师近期报告显示，2026 年全球 AI 领域的债券发行规模突破 5,750 亿美元（现汇率约合 3.86 万亿元人民币）。市场担忧仍未消退：如果投入最多的企业无法从 AI 技术中获得回报，市场可能受到影响。

数据显示，腾讯尚未偿还的境外债券约为 220 亿美元（现汇率约合 1,476.74 亿元人民币），今年没有公开发行的债券到期，一笔美元债券将于 2028 年到期。

为追赶字节跳动和阿里巴巴等竞争对手，腾讯加大 AI 投入。截至 6 月的季度，用于 AI 项目和算力的资本支出增长 176%，至 528 亿元人民币。