气候变化致“全球最大企鹅栖息地”群落数量锐减，失去“最大”头衔

IT之家 10 月 8 日消息，英国 BBC 昨日（10 月 7 日）发布博文，报道称南极扎沃多夫斯基岛（Zavodovski Island）曾为全球最大帽带企鹅（chinstrap penguin）栖息地，2011 至 2025 年间巢穴数量锐减 63%，已失去“世界最大的企鹅群落所在地”头衔。

IT之家查询公开资料，帽带企鹅学名 Pygoscelis antarcticus，因下巴下方有一条细窄的黑色羽毛带，像戴着帽子的下颏带而得名。这种企鹅身高约 68–76 厘米，体重约 3.5–5.5 千克，背部、头顶和鳍状肢为黑色，腹部和脸部为白色，最明显的特征是从耳部延伸到耳部、横跨下巴下方的黑色线带。

扎沃多夫斯基岛位于南桑威奇群岛（South Sandwich Islands），属英国海外领土，距南极大陆北部偏远海域，曾是世界上最大的企鹅栖息地。

这项研究由英国南极调查局（BAS）牵头，于 10 月 7 日发表于《当代生物学》（Current Biology）期刊。研究团队航行 15 天抵达该岛，使用无人机、航拍摄影及为 20 只企鹅安装追踪器完成调查，卫星图像与实地数据共同验证了种群衰退趋势。

据法新社报道, 繁殖期帽带企鹅的数量从 2011 年 1 月的约 109 万只降至 2025 年的 40.2 万只, 减少了 68 万多只, 相当于每年下降约 7%。

图源：WikiMedia

种群数量锐减原因方面，诺曼 · 拉特克利夫（Norman Ratcliffe）教授指出，由于气候变化，导致磷虾（帽带企鹅的主要食物）推向了更南的海域。拉特克利夫表示：“南边有海冰覆盖，又缺少适合筑巢的岛屿，帽带企鹅没法跟着食物往南走。”

研究团队也考虑过其他解释，但最终都排除了。岛上的库里山（Mount Curry）在 2016 年喷发，但火山灰向东北方向飘散，那里并没有企鹅筑巢。研究还发现，企鹅数量的下降“在火山喷发之前就已经开始，此后仍以恒定的速度持续”。

同一座岛上筑巢的马可罗尼企鹅, 在同一时期却过得不错。它们的数量从约 33.8 万只增至 43.3 万只, 如今已超过帽带企鹅。追踪数据显示, 马可罗尼企鹅会到岛屿东北方较温暖的海域觅食, 在那里除了磷虾, 它们很可能还吃鱼类和其他甲壳动物。

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