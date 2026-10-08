一加 x 京东方第四代东方屏技术沟通会明日举行

IT之家 10 月 8 日消息，一加 x 京东方第四代东方屏技术沟通会宣布将于 10 月 9 日 10:00 线上直播，号称“把屏幕的「通透显示」、「画面流畅」、「动态清晰」同时推到新高度”。

IT之家注意到，一加 16 手机已定档 10 月 12 日发布，首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，带来 185FPS 游戏体验，并且支持全局 165Hz 超高刷。此外，该机提供明日星光、黑暗森林、火星杰作三种配色，首发搭载 ColorOS 17 操作系统。

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东方屏是京东方与一加联合打造的柔性 OLED 屏幕品牌。此前东方屏 3.0 于 2025 年 10 月 14 日在京东方与 OPPO、一加联合举办的“中国屏幕的刷新时刻”发布会上亮相，搭载于当年的一加 15 上。该屏幕具备全球首款原生 165Hz 超高刷新率、1nit 超暗光显示，并搭载京东方 LTPO 2.0 自适应刷新技术，可实现 1Hz 至 165Hz 无感变频。

此次沟通会主角为第四代东方屏。据此前爆料，一加 16 将采用东方屏 X4 发光材料，并对电路进行了大幅升级，从而实现纯硬件级的全局超高刷新率。