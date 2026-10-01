899 元起雷蛇巴塞利斯蛇 V4 专业版 / 极速版鼠标发布，还有第二代无线充电底座

IT之家 10 月 9 日消息，雷蛇 10 月 8 日晚正式发布了 Razer Basilisk V4 Pro 雷蛇巴塞利斯蛇 V4 专业版鼠标，售价 1399 元。

该鼠标搭载第二代 Razer Hyperscroll 纵横滚轮，四种滚轮模式兼顾游戏操控与日常浏览；以及第三代 Razer Focus Pro 50K 光学传感器、第四代 Razer 光学鼠标微动，支持最高 50000 DPI。

该鼠标配备第二代 Razer HyperSpeed 无线技术，原生 8KHz 轮询率，可同时连接 5 路设备。

雷蛇巴塞利斯蛇 V4 专业版还有 7 区 Razer Chroma RGB 幻彩灯效、14 个可自定义按键，支持雷蛇鼠标底座 V2 专业版配对进行磁吸式无线充电。

雷蛇一同发布了巴塞利斯蛇 V4 极速版鼠标，搭载第三代 Razer Focus X 33K 光学传感器、第四代 Razer 光学鼠标微动，支持三模连接，配备 12 个可自定义按键，同样支持雷蛇鼠标底座 V2 专业版配对进行磁吸式无线充电，售价 899 元。

雷蛇鼠标底座 V2 专业版支持为雷蛇鼠标进行磁吸式无线充电，搭载第二代 Razer HyperSpeed 无线技术，内置 8KHz 收发器，售价 499 元（其中包含 149 元的无线充电模块）。

雷蛇鼠标底座 V2 专业版支持多设备连接，支持的键盘与鼠标可共用一枚接收器连接。

雷蛇鼠标底座 V2 专业版配备底部灯带，8 区 Razer Chroma RGB 幻彩灯效，还配备防滑底面。

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