苹果 10 月新品爆发：MacBook Pro 重磅升级，首次搭载 OLED 触控屏

IT之家 10 月 9 日消息，彭博社昨日（10 月 8 日）发布博文，报道称苹果公司拟于 10 月 27 日前后发布首款触控 OLED MacBook，同时推出 OLED iPad mini、M6 14 英寸 MacBook Pro 与 M6 iMac。

发布会形式方面，IT之家援引博文介绍，古尔曼表示和 10 月 13 日举办的智能家居发布会类似，将包括线上视频演示和面向媒体的线下环节。此次 Mac 和 iPad 的首发将面向从事视频制作、照片编辑和音乐制作等创意工作的专业人士。

关于首款触控 OLED MacBook 的名称，此前消息称该产品上市后可能名为 MacBook Ultra，不过古尔曼指出新产品会纳入 MacBook Pro 系列中。这些设备将比目前的 MacBook Pro 机型更轻薄，并配备 OLED 显示屏、触控功能和灵动岛（Dynamic Island）。

iPad mini 方面，新款 iPad mini 将配备全新 OLED 显示屏。该设备还将搭载用于视频通话的横向摄像头，并采用重新设计的扬声器系统。

除了上述两款产品外，苹果公司还可能会推出一款 M6 14 英寸 MacBook Pro 和一款 M6 iMac。