原材料价格持续走高，9 月以来超 60 家轮胎企业发涨价函

IT之家 10 月 9 日消息，据央视财经报道，今年以来，橡胶价格持续走高，截至 10 月 8 日收盘，上海期货交易所橡胶主力合约价格为每吨 20145 元，年内累计涨幅超 28%，处于 9 年以来的高位。

轮胎是天然橡胶最大的下游产品，橡胶原料价格的上涨，直接影响轮胎行业的成本和收益。据统计，9 月以来，已有 60 余家轮胎企业集中发布了 70 多份涨价函，覆盖全钢胎、半钢胎、工程胎等全品类，调价幅度普遍在 2% 到 5%。

IT之家注：轮胎的原材料占生产成本七成以上，主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑这三大核心原料。

据山东华盛橡胶有限公司销售总监王小彩介绍，天然橡胶从年初到现在涨幅为 15% 左右，炭黑的涨幅在 75% 以上。合成橡胶、各种化学辅料受国际油价影响，涨幅分别在 15% 到 20% 左右。

针对原料成本变化，轮胎企业采取了多元化策略进行应对。一方面适当调整产能，由按季度总量排产，调整为按订单排产。另一方面通过期货市场套保，提前锁定原料成本，即按约定价格买入相应原料数量的期货合约，如果未来原料涨价，期货的盈利可以弥补现货成本上升；如果原料降价，期货虽然亏损但现货成本同步降低，可以保持整体成本稳定。

在产品端，部分企业加大产品研发投入，围绕轮胎需求量大的新能源汽车推出适配型号轮胎。得益于国产新能源车海外市场的持续拓展，轮胎行业正聚焦高端配套市场，通过提升产品价值与构筑技术壁垒，对冲原料成本变化的不确定性。