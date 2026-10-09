iOS 26 液态玻璃泄密案新进展：苹果和普罗瑟就取证文件僵持不下

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 9to5Mac 发布博文，报道称在昨日（10 月 8 日）发布的联合进展报告中，围绕着 iOS 26 系统“液态玻璃”爆料案件，苹果公司、泄密者乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）和迈克尔 · 拉马乔蒂（Michael Ramacciotti）的分歧越来越大。

IT之家注：这起诉讼可以追溯到 2025 年 7 月，苹果公司起诉 Prosser 和 Ramacciotti 两人，指控其不当获取并披露未发布 iOS 信息。诉讼涉及 Prosser 发布的 iOS 26 爆料视频，其中包括后来被确认的 Liquid Glass 视觉改版。

乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser），图源：他的 YouTube 账号

苹果称，拉马乔蒂不当访问一名员工的开发用 iPhone，并通过 FaceTime 向普罗瑟展示设备上运行的未发布 iOS 功能。该员工随后因相关事件被解雇。

在 10 月 8 日公开的联合状态报告中，苹果表示仍在等待 Prosser 提交额外文件。相关材料包括其 YouTube 频道的收入报告、数据分析，以及他在证词中提及的与第三方之间的通信。

苹果称，这些文件是其在超过 3 个月前提出的取证请求。Prosser 则表示，自己已履行同意的取证义务，并反对苹果持续索取更多材料。

苹果还希望再次询问 Ramacciotti，并要求其更新书面答复，以处理苹果所称的两人证词不一致问题。Ramacciotti 表示，苹果需先说明针对其主张的解决路径及仍需其提供哪些信息，他才会接受再次询问。