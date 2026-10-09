3 名遭解雇 OpenAI 研究员发公开信，称公司做法或引发“寒蝉效应”

IT之家 10 月 9 日消息，上周突然被解雇的 OpenAI 三名前研究人员米基塔 · 巴莱斯尼、托梅克 · 科尔巴克和贾斯敏 · 王今天（9 日）发表公开信。信中提到，担心此举会让其他员工不敢公开表达意见，对 OpenAI 的企业文化产生“寒蝉效应”。

三人在题为《OpenAI 无法独自确保 AI 安全》的公开信中指出，OpenAI“不是一家普通公司”，员工能够放心地与外部机构合作解决安全问题，是 OpenAI 工作文化的重要组成部分。

公开信由此前从事 AI 对齐研究的巴莱斯尼发布在社交媒体上，收信人为 OpenAI 的各安全委员会。另外两名署名者科尔巴克和贾斯敏 · 王此前均从事 AI 安全研究，同样遭到解雇。

据《商业内幕》报道，OpenAI 发言人回应称，公司经过内部调查，认定三人违反了敏感信息访问和处理规定。

三名研究人员则分别在社交媒体上称，公司只口头告知了他们解雇原因，而他们此前的行为均属于各自的工作职责范围。

贾斯敏 · 王被指访问了一位高管的电子邮件，对此回应称：“公司给出的解雇理由根本站不住脚。”

巴莱斯尼发帖称，公司告诉他，因为他“与第三方安全机构交流过多”，所以不再信任他。“我从未对外泄露公司的知识产权信息。我的工作一直与直属上级、研究部门管理层和董事会保持协调。”

科尔巴克也发帖称，公司曾口头告知他，解雇原因是他“与 METR 沟通的方式”。“我要说清楚，与 METR 沟通本来就是我的工作。”

IT之家注：METR 是一家负责评估 AI 模型及其安全风险的非营利研究机构。

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三人在公开信中担忧，其他员工今后可能不敢再像以前那样发表意见、开展工作，而这些直到上周都是 OpenAI 工作中不可缺少的一部分。“像我们这样突然解雇员工，又如此仓促地通知当事人，让 OpenAI 过去引以为傲的开放文化受到了寒蝉效应的冲击。”

三人还向 OpenAI 提出三项建议：允许第三方安全审计人员进驻公司，确保前沿 AI 模型仍可受到有效监测，并支持安全研究人员与 AI 安全领域其他机构和人员保持“公开、透明的交流”。

OpenAI 一名研究部门负责人在发给员工的内部备忘录中，对三项建议表达了强烈支持。“我们非常感谢他们对 AI 安全工作的贡献，也感谢他们敢于直言、质疑现有观点。我们重视他们的意见，支持他们的工作，对他们给予了极大的信任。我必须明确一点，解雇决定与他们提出安全问题或公开发声无关。我们始终鼓励员工表达意见，今后也会如此。我们不会因为员工提出担忧就解雇他们。”

科尔巴克还在社交媒体上写道，他担心 OpenAI 会以三人遭解雇为“借口”，减少与 METR 的合作。