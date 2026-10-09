iPhone 间谍软件 P7 DarkSword 曝光：每 15 秒通信外传照片等用户数据

IT之家 10 月 9 日消息，网络安全公司 iVerify 昨日（10 月 8 日）发布博文，披露名为 P7 DarkSword 的 iOS 间谍软件变种，针对苹果 iPhone（原文并未披露具体影响机型），在降低设备痕迹的同时，每 15 秒一次的双向远程控制通信，可外传照片、备忘录、应用数据及任意文件。

本次发现源于 8 月调查一起 DarkSword 感染事件，通过深入分析确认攻击者使用一种此前未见的变种，并将其命名为 P7 DarkSword，该名称源自攻击者在修改原始代码时使用的 p7_ 变量前缀，主要升级隐蔽性、稳定性与功能三方面。

IT之家援引博文介绍，它移除 HTTP 请求与 syslog 中的调试日志，减少进程注入次数，并利用浏览器 localStorage 防止设备被重复利用。

该植入程序注入 iPhone 的 SpringBoard 进程，通过 /beacon 端点每 15 秒向攻击者服务器发送一次请求。攻击者可远程调整间隔，并下发文件读取、照片上传、应用枚举、磁盘扫描及 JavaScript 执行等指令。

P7 DarkSword 可将设备钥匙串数据转为 JSON 后外传，并扫描已安装的加密钱包应用。研究样本显示，其 wallet_extract 指令可提取 imToken 钱包相关数据。

该变种还能上传照片、Apple Notes 数据库、应用沙盒文件及指定路径下的匹配文件。其 /war 端点用于外传钥匙串与钱包数据，/p 端点用于照片外传，/nb 端点用于备忘录外传。

iVerify 表示，P7 DarkSword 显示 DarkSword 运营者仍在持续迭代植入程序。与许多 AI 辅助变种相比，该变种的作者对代码改动投入更多精力，在缩小设备痕迹的同时扩展了窃密能力。