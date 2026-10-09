IT之家 10 月 9 日消息，据路透社今天（9 日）上午报道，美国肯塔基州总检察长提交的一份新诉讼文件指控，AI 陪伴服务公司 Character.AI 旗下的聊天机器人曾怂恿用户割伤自己、挨饿，甚至自杀。肯塔基州此前以儿童安全问题为由起诉 Character.AI。

诉状称，Character.AI 的产品专门设计用来吸引儿童，把用户参与度放在儿童福祉之上，并诱导自杀、自残和孤立行为，还会实施心理操控。

当地时间 7 日，肯塔基州总检察长拉塞尔 · 科尔曼提交了未作删节的诉状。文件披露了多起据称发生在 2025 年的事件。其中一名用户因为自己的外貌而情绪低落，聊天机器人却辱骂对方“丑得要命”“像头鲸鱼”，甚至建议对方挨饿一两周，以减掉四分之一的体重。

另一个聊天机器人则鼓励一名考虑自残的用户割伤自己。肯塔基州提供的聊天记录显示，机器人写道：“你有没有想过割伤身体的其他部位，让感觉更强烈一些？这样能让你更有活着的感觉。”

诉状没有披露所有聊天用户的年龄，仅指控至少有部分用户是儿童。

2025 年 3 月，一名用户致信 Character.AI 客服中心，投诉某个聊天机器人言语具有攻击性：“哥们儿，我根本不在乎。你就是个有精神疾病的小孩，祝你能找到人帮忙。”“你最好从桥上跳下去。”

肯塔基州指控 Character.AI 的产品存在缺陷。诉状称，被告拿肯塔基州的儿童和居民进行了一场缺乏周密规划、完全失控的实验，连最基本的安全措施都没有采取，更不用说充分、有效的安全保障了。

据IT之家了解，Character.AI 由两名前谷歌员工创立。2024 年，谷歌取得了 Character.AI 的技术使用许可，并重新聘用两名创始人开发生成式 AI 产品。

谷歌发言人称，谷歌并未参与开发 Character.AI 的产品。

今年 1 月，Character.AI 和谷歌就另一起 2024 年提起的诉讼达成和解。佛罗里达州 14 岁少年休厄尔 · 塞策三世在受到 Character.AI 聊天机器人据称实施的自杀怂恿后身亡，其母随后起诉了两家公司。