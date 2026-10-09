IDC 报告 2026Q3 全球 PC 出货量：联想同比降 22.6%、惠普降 30.9%、戴尔降 25.0%、苹果降 11.3%

IT之家 10 月 9 日消息，市场调查机构 IDC 昨日（10 月 8 日）发布博文，报告称 2026 年第三季度全球 PC 出货量为 6270 万台，同比下降 20.1%，较 2025 年同期的 7850 万台减少 1580 万台。
该季度出货量环比下降 9.1%。IDC 指出，第三季度通常高于第二季度，但本季度打破了这一季节性规律；这也是全球 PC 出货量连续第二个季度同比下滑。
原因方面，IDC 认为下滑的核心原因包括行业性提前备货。厂商与渠道商为应对内存驱动的价格上涨，在年初集中采购并囤积库存，提前消耗了本应出现在下半年的需求。
第三季度，渠道商主要消化上一季度已发往渠道的大量 PC。由于库存压力持续，市场未出现常规的季节性出货增长；供应受限、价格高企和物流中断进一步削弱了需求。
厂商表现分化明显。联想以 1490 万台出货量、23.8% 市场份额居首，但出货量同比下降 22.6%；惠普出货 1030 万台，同比下降 30.9%；戴尔科技出货 760 万台，同比下降 25.0%。IT之家附上相关图表如下：
|排名
|厂商
|2026 年第三季度出货量（万台）
|2025 年第三季度出货量（万台）
|同比变化
|2026 年第三季度市场份额
|2025 年第三季度市场份额
|市场份额变化
|1
|联想
|1,490
|1,930
|-22.6%
|23.8%
|24.6%
|-0.8 个百分点
|2
|惠普
|1,030
|1,500
|-30.9%
|16.5%
|19.1%
|-2.6 个百分点
|3
|戴尔科技
|760
|1,010
|-25.0%
|12.1%
|12.9%
|-0.8 个百分点
|4
|苹果
|590
|670
|-11.3%
|9.5%
|8.5%
|1.0 个百分点
|5
|华硕
|550
|600
|-8.6%
|8.7%
|7.6%
|1.1 个百分点
|—
|其他厂商
|1,850
|2,170
|-14.0%
|29.5%
|27.6%
|1.9 个百分点
|—
|所有厂商
|6,270
|7,850
|-20.1%
|100.0%
|100.0%
|0.0 个百分点
苹果出货 590 万台，同比下降 11.3%，市场份额为 9.5%；华硕出货 550 万台，同比下降 8.6%，市场份额为 8.7%。联想、惠普与戴尔合计失去 4.2 个百分点的市场份额，降幅均超过市场整体水平。
参考
PC Market Woes Continue: Shipments Fall 20.1% in Q3 2026 as Pull-In Hangover and Supply Constraints Bite
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