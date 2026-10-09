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IDC 报告 2026Q3 全球 PC 出货量：联想同比降 22.6%、惠普降 30.9%、戴尔降 25.0%、苹果降 11.3%

2026/10/9 8:47:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 9 日消息，市场调查机构 IDC 昨日（10 月 8 日）发布博文，报告称 2026 年第三季度全球 PC 出货量为 6270 万台，同比下降 20.1%，较 2025 年同期的 7850 万台减少 1580 万台。

该季度出货量环比下降 9.1%。IDC 指出，第三季度通常高于第二季度，但本季度打破了这一季节性规律；这也是全球 PC 出货量连续第二个季度同比下滑。

原因方面，IDC 认为下滑的核心原因包括行业性提前备货。厂商与渠道商为应对内存驱动的价格上涨，在年初集中采购并囤积库存，提前消耗了本应出现在下半年的需求。

第三季度，渠道商主要消化上一季度已发往渠道的大量 PC。由于库存压力持续，市场未出现常规的季节性出货增长；供应受限、价格高企和物流中断进一步削弱了需求。

厂商表现分化明显。联想以 1490 万台出货量、23.8% 市场份额居首，但出货量同比下降 22.6%；惠普出货 1030 万台，同比下降 30.9%；戴尔科技出货 760 万台，同比下降 25.0%。IT之家附上相关图表如下：

排名厂商2026 年第三季度出货量（万台）2025 年第三季度出货量（万台）同比变化2026 年第三季度市场份额2025 年第三季度市场份额市场份额变化
1联想1,4901,930-22.6%23.8%24.6%-0.8 个百分点
2惠普1,0301,500-30.9%16.5%19.1%-2.6 个百分点
3戴尔科技7601,010-25.0%12.1%12.9%-0.8 个百分点
4苹果590670-11.3%9.5%8.5%1.0 个百分点
5华硕550600-8.6%8.7%7.6%1.1 个百分点
其他厂商1,8502,170-14.0%29.5%27.6%1.9 个百分点
所有厂商6,2707,850-20.1%100.0%100.0%0.0 个百分点

苹果出货 590 万台，同比下降 11.3%，市场份额为 9.5%；华硕出货 550 万台，同比下降 8.6%，市场份额为 8.7%。联想、惠普与戴尔合计失去 4.2 个百分点的市场份额，降幅均超过市场整体水平。

参考

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