速腾聚创第三季度激光雷达总销量 59.56 万台同比增长 220.9%，创单季历史新高

IT之家 10 月 9 日消息，RoboSense 速腾聚创今日宣布，2026 年第三季度激光雷达总销量 595,600 台，同比增长 220.9%，创单季历史新高。

IT之家获悉，2026 年前三季度，RoboSense 激光雷达总销量达 1,314,800 台，其中 ADAS 领域激光雷达销量为 887,000 台，机器人领域激光雷达销量为 427,800 台。

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速腾聚创科技有限公司英文名为 RoboSense，成立于 2014 年，总部位于深圳，是一家激光雷达及感知解决方案提供商，已在港交所上市。

从环比看，速腾聚创 2026 年第三季度总销量较第二季度增长约 53.1%。其 2026 年前三季度累计销量 131.48 万台，已超过 2025 年全年的 91.20 万台。

根据速腾聚创 2026 年 8 月发布的中期业绩公告，2026 年上半年公司实现营业收入 10.20 亿元，同比增长 30.2%；激光雷达总销量 71.92 万台，同比增长 169.6%。其中机器人领域激光雷达销量达 28.26 万台，同比增长 510.4%，机器人业务收入占公司产品收入近半，并成为产品毛利润的主要来源。

速腾聚创 2025 年全年营收 19.41 亿元，同比增长 17.7%；激光雷达销量 91.2 万台，同比增长 67.6%。其中 2025 年第四季度公司实现营收 7.5 亿元，净利润 1.04 亿元，为其 2014 年成立以来首次实现单季盈利。

在机器人领域，速腾聚创的数字化激光雷达产品已应用于具身智能、智能割草、工业搬运、商业清洁等多元场景。据其披露，公司已覆盖超 90% 的无人配送头部客户，产品在新石器、九识、白犀牛、京东等企业的新一代无人配送车上批量搭载，并与宇树、智元、众擎、越疆等超过 20 家机器人企业展开合作。

在车载 ADAS 领域，截至 2025 年 12 月 31 日，速腾聚创已累计获得 34 家车企及一级供应商的 163 款车型定点，并已实现其中 16 家客户、57 款车型的 SOP；其产品包括面向中长距的 M 平台激光雷达（M1、M1 Plus、M2 等）以及面向补盲场景的全固态激光雷达 E1 等。

面向 2026 年，速腾聚创表示已完成 400 万台的年产能布局，以匹配 ADAS 和机器人业务的放量需求。