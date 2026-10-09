比亚迪第二代海鸥开启盲订：个子长了，年内上市

IT之家 10 月 9 日消息，今天（9 日）上午，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理张卓宣布，第二代海鸥盲订正式开启。

张卓晒出的预告图显示，新车将提供青柠绿、莓莓粉、芒芒橙、冰椰蓝、奶油白、芝麻灰 6 种配色。

新车采用最新设计语言，前脸造型焕新，配备三叉戟样式灯组。侧面来看，新车腰线上扬，营造俯冲姿态，并采用悬浮车顶设计。

申报信息显示新车尺寸为 4205×1810 ×1570mm、轴距 2650mm（IT之家注：相较上一代车型，新车长度增加 425mm，轴距加长 150mm）。

动力方面，第二代海鸥采用纯电驱动，搭载由郑州比亚迪汽车有限公司生产的 TZ164XYB 型号永磁同步驱动电机，最大功率 95kW。另外，这款新车还将搭载弗迪磷酸铁锂电池。

今年 9 月，张卓曾表示：孩子都要长大了，自家小海鸥也一样。因此新车个子长了，空间舒展了，姿态更利落了。8 月，张卓在采访中透露，新车将于年内正式上市。

新车座舱采用以白色为主的内饰，并搭载怀挡，营造通透、典雅的氛围。具体到配置上，新车将搭载多色氛围灯、前排电动调节座椅（主驾支持按摩）、自动空调、磁吸灵动按键，后排空间也将迎来提升。

空间方面，该车将搭载 94 升前备箱，后备箱容量最高可达 1380 升（需放倒第二排座椅），二排座椅下方还设置了隐藏式储物盒。