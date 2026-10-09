京东拟 25 亿美元收购德国零售巨头 Ceconomy，欧盟批准进入最后阶段

IT之家 10 月 9 日消息，路透社于 10 月 2 日发布博文，报道称中国电商巨头京东在回应欧盟监管关切调整相关方案后，以 25 亿美元（IT之家注：现汇率约合 167.88 亿元人民币）收购德国电子产品零售巨头 Ceconomy 的交易有望获批，欧盟委员会将于 11 月 4 日前对该交易作出决定。

IT之家援引博文介绍，京东于 2025 年 7 月通过德国全资子公司向 Ceconomy 股东发起自愿现金收购要约，价格为每股 4.60 欧元（现汇率约合 34.6 元人民币），交易对 Ceconomy 估值约 22 亿欧元（现汇率约合 165.5 亿元人民币）。

要约完成后，京东预计将持有 Ceconomy 约 85.2% 股权；Ceconomy 旗下拥有 MediaMarkt、Saturn 等欧洲消费电子零售品牌。

该交易已先后获得德国、法国和意大利监管机构批准；意大利附加了消费者数据隔离及欧盟境内存储等条件。欧盟委员会依据《外国补贴条例》审查该交易，关注京东是否曾获得可能扭曲欧盟市场竞争的优惠融资、税收优惠或政府补助，并借此在收购中获得优势。

欧盟于 2026 年 5 月启动深入调查，并于 7 月向京东发出异议声明。京东随后提出补救方案，并在 9 月下旬进一步优化：承诺以市场价格向 Ceconomy 开放其在欧洲的物流和技术能力，并允许规模较小的竞争对手以公平、非歧视的条件使用相关服务。

目前欧盟批准“只差最后一步”，但最终结果仍待欧盟委员会正式裁决。