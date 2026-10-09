奇瑞风云 T9L 获推首轮大版本 OTA：猎鹰 700 车型新增地上地下全场景泊车功能

IT之家 10 月 9 日消息，奇瑞风云新能源今日公布了风云 T9L 首轮大版本 OTA 内容。
IT之家附主要内容如下：
猎鹰 700 新增功能
新增地上地下全场景泊车功能，包括直入直出、离车泊入、遥控泊出
智能泊车辅助新增车头泊入和车尾泊出功能，可根据车位情况选择车头泊入
新增 SR 换肤功能，辅助驾驶可视化界面支持个性化主题切换
新增高德导航车道级导航功能，通过高精度方式还原真实道路场景，精准呈现当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等信息
新增悬架预瞄功能（仅限 200 四驱超能超舒适版），车辆通过摄像头识别路面信息，调整悬架系统，过减速带时冲击更小，乘坐更舒适平稳
猎鹰 500 新增功能
新增加速踏板防误踩功能，在起步或低速行驶场景下，当系统检测到误踩加速踏板且存在碰撞风险时，将抑制加速，保障行车安全。
新增侧向碰撞辅助功能，实时监测车辆两侧障碍物，在存在侧向碰撞风险时，系统发出预警提示，必要时采取主动转向控制，避免或减轻碰撞。
新增红绿灯提醒功能，结合摄像头与地图数据识别路口交通信号灯，在必要时通过仪表屏提醒驾驶员，避免闯红灯，同时在绿灯亮起时提示起步。
新增车头泊入功能，智能泊车辅助时，可以选择车头泊入车位，停车方式更灵活。
新增偏移泊入功能，用户可以在开始泊车前设置靠左停车、靠右停车或居中停车，系统将在车位线内按设定位置泊入。
新增三档车速调节功能，可在设置中对智能泊车辅助的车速进行调节，支持慢、中、快三档，泊车更自如。
新增后台搜车位功能，车辆行驶过程中，系统在后台实时搜索周边可用车位，无论划线车位或空间车位都可行，找位停车更高效。
新增遥控泊出功能，可在车外通过手机 App 或钥匙控制车辆驶出车位，上车更方便。
新增离车泊入功能，下车关闭车门后，车辆将泊入目标车位，泊车完成后通过手机 App 发送通知。
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