小鹏 P7+ 黑武士套装上市：全新极夜黑车漆，限时优惠价 6000 元

IT之家 10 月 9 日消息，小鹏汽车今日宣布，小鹏 P7+ 黑武士套装正式上市，售价 10,000 元，即刻下订可享限时优惠价 6,000 元。

据介绍，小鹏 P7+ 所有版本均可选装黑武士套装，包含以下内容：

全新极夜黑车漆 × 熔岩灰内饰

专属红色安全带 × 座椅缝线

专属 20 英寸六辐运动轮毂 × 烈焰红卡钳罩

专属熏黑 LOGO / 字标

专属金属质感饰板

据IT之家此前报道，2026 款小鹏 P7+ 于 1 月 8 日上市，提供纯电和增程两种动力形式，18.68 万元起：

超级增程 1550 MAX 科技版：18.68 万元

超级增程 1550 MAX 旗舰版：19.88 万元

纯电 615 MAX 旗舰版：18.68 万元

纯电 725 MAX 旗舰版：19.88 万元

2026 款小鹏 P7+ 车身尺寸为 5071/1937/1512 毫米，轴距 3000 毫米；增程版本搭载 1.5T 增程器，纯电续航 430 公里，综合续航里程达 1550 公里；纯电车型分别配备 61.7 千瓦时和 74.9 千瓦时电池，CLTC 续航里程分别为 615 公里与 725 公里。