内在、外在都向“新世代”靠拢，中期改款宝马 M5 现身纽博格林

IT之家 10 月 9 日消息，宝马 M5 即将迎来中期改款，伪装测试车在纽博格林赛道展开最后阶段的测试和调校。外媒 Carscoops 最新曝光的 M5 轿车谍照显示，新车的外观和内饰都将进行较大幅度的升级。

现款 G90 代宝马 M5 于 2024 年年中亮相，采用插混系统。中期改款车型预计 2027 年推出，设计语言和车载技术将向宝马新世代车型靠拢。

车头是此次改款的重点。新车将采用鲨鱼鼻式前脸，双肾格栅变得更加修长，前保险杠进气口经过调整，配合全新 LED 大灯，进一步凸显两侧外扩的翼子板。

侧面造型基本保持不变，车尾则将换上采用全新 LED 灯组设计的修长尾灯，并调整后保险杠造型，后扩散器上的双边共四出排气得以保留。现款 M5 近期新增了一套 M Performance 轻量化铝合金轮圈，提供 20 英寸和 21 英寸规格，预计改款后仍可选装。

内饰同样是升级重点。此前曝光的 M5 旅行版谍照显示，新车将配备更大的中控屏和重新设计的方向盘，并引入 BMW 全景 iDrive 系统。位于前风挡底部的视平线全景显示横贯左右 A 柱，座舱布局与采用新世代设计和技术的宝马 i3、iX3、iX4、X5 及 3 系相似。

宝马 M 部门还计划进一步改善 M5 的操控表现，悬架有望成为调整重点。新一代 M5 在重达 2.5 吨的同时，操控性能仍受好评，宝马希望在此基础上继续优化。

IT之家从报道中获悉，动力系统预计不会有明显变化，由 4.4L V8 双涡轮增压发动机、单电机和 18.6kWh 电池组成插混系统，综合最大功率 535kW（727 马力），最大扭矩 1000N·m。轿车版 0-100km/h 加速仅需 3.5 秒，旅行版为 3.6 秒。

未来几周至几个月，宝马 M5 测试车预计将逐步减少伪装。近期网上还流出了一张中期改款宝马 5 系轿车的工厂照片，暗示新车距离正式亮相不远。