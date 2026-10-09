去年同期的 1.88 倍，华为乾崑智驾国庆 7 天假期辅助驾驶累计里程达 5.53 亿公里

IT之家 10 月 9 日消息，华为乾崑智能汽车解决方案今日公布了 2026 华为乾崑国庆假期用户出行报告。

随后华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志进行了补充，国庆 7 天假期，华为乾崑智驾的辅助驾驶单日里程最高超 8557 万公里，累计里程达 5.53 亿公里，是去年同期的 1.88 倍。

IT之家附报告主要内容如下：

辅助驾驶总里程 5.53 亿公里，辅助驾驶总时长 776.3 万小时，覆盖城市数 369 座，漫游巡航辅助 RCA 使用 370 万次

开启乾崑智驾用户数最多的城市 TOP3：广州市、杭州市、苏州市

辅助驾驶活跃用户 159.72 万人，辅助驾驶活跃用户占比 90.17%

ADS Max V5.0 辅助驾驶里程 4.66 亿公里，ADS Max V5.0 辅助驾驶里程占比 60.80%

主动避免可能发生的碰撞 5.82 万次，人驾防御性驾驶触发 1.45 万次

疲劳检测提醒 2092 万次，分神检测提醒 5475 万次

HUAWEI XMC-主动防滑 31.02 万次，HUAWEI XPIXEL-照明光毯护航 85.36 万小时

车位到车位使用 360.30 万次，泊车辅助使用 1619.23 万次

应对加塞 2.03 亿次，效率变道 4.04 亿次

出入匝道 1326.11 万次，过收费站 171.18 万次

「小艺 小艺」智慧语音助手被唤醒 8320 万次

「手机车机全场景互联」无缝流转共计 8024 万次