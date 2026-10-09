法拉利董事长埃尔坎揭秘为何想造电动汽车：一切始于和贝索斯的一次交谈

IT之家 10 月 9 日消息，据路透社报道，当地时间 7 日，法拉利董事长约翰 · 埃尔坎回忆道，约 10 年前，他第一次认真考虑造一辆电动法拉利，契机竟是与亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯散步时的一番交谈。

2016 年 7 月与贝索斯的一次交谈，让埃尔坎意识到法拉利必须认真考虑开发电动汽车。贝索斯当时对他说：“我对汽车一窍不通，但我对创新非常了解。我认为，你真的应该认真考虑造一辆电车。”

IT之家从报道中获悉，那次交谈最终促成了法拉利首款纯电动车型 Luce 的诞生。

新车于 5 月发布，由法拉利与苹果前设计主管乔纳森 · 艾维及其 LoveFrom 团队合作打造。但 Luce 亮相后争议不断。新车独特的外观设计遭到社交媒体用户嘲讽和批评，部分投资者也对法拉利押注电动化提出质疑。

艾维与埃尔坎共同出席都灵 Wave 科技大会的论坛时谈到 Luce：“我们认为，这对法拉利的未来很重要…… 不能只是重复历史，而是要创造未来。”

艾维介绍，团队着手设计前并没有急着画草图，而是先花时间了解法拉利。“我们用了将近一年时间进行研究和学习。”

LoveFrom 深入研究了法拉利的历史和文化，此后才开始设计。接下来，加州的团队与法拉利马拉内罗总部的团队又共同研发了五年。

曾参与打造苹果多款标志性产品的艾维，希望通过 Luce 摒弃汽车行业的一些流行做法，尤其是大量使用屏幕和数字化控制系统。“汽车不应该把触控作为主要交互方式。这是要付出代价的…… 人会失去与汽车之间直接的身体感知联系。”

因此，Luce 大量采用实体控制装置，强调操作时的触感反馈，让驾驶者能够更直接地感受车辆。

埃尔坎坦言：“我们根本没想过要打造一款引发争议的法拉利。重要的是，这些争议会怎样影响你的信念。结果反而让我们的信念更加坚定。”

两人都认为，Luce 实车与照片给人的印象往往有很大差别，亲眼见过实车的人经常会改变最初的看法。艾维对此形容道：“我从没见过这么大的变化，仿佛只要亲眼看到实车，人们的看法就会完全不同。”