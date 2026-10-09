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民间开发者发力：英伟达黑苹果开源驱动发布，16/20/30/40/50 系显卡都能用

2026/10/9 11:39:41 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Domado飞羽zoxoyLeonfuat 的线索投递！

IT之家 10 月 9 日消息，一位社区开发者 NullMoth 日前发布并开源了适用于 macOS 的英伟达显卡驱动。

根据项目介绍，该驱动支持 macOS 15 Sequoia 系统，适配英伟达图灵架构及后续显卡，具体包括 GTX 16、RTX 20/30/40/50、TITAN RTX 以及支持的 Quadro / RTX 工作站显卡

该驱动实现了显示和 Metal 接口，该开发者测试了 RTX 5060 可用，RTX 5070/5080 报告可用，其他显卡有待测试。

开发者介绍，他实现了一个 macOS 驱动插件，该插件将 Metal 调用转换为 Vulkan，并将苹果的着色器格式转换为 SPIR-V。

IT之家注意到，目前已有国内用户测试了 RTX 5080、RTX 3060 Ti 显卡安装成功，macOS 系统可以正确显示显卡型号。

英伟达黑苹果开源驱动地址：

https://github.com/nullmoth/nvidia-macos-driver

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关键词：黑苹果英伟达驱动

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