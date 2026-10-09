G3033 奎独库高速关键控制性隧道主体施工启动，全线建成后天山南北将实现全年全天候通行

IT之家 10 月 9 日消息，据央视新闻报道，今天（10 月 9 日），G3033 奎屯至独山子至库车高速公路取得重要进展。全线关键控制性工程克扎依隧道、玉希莫勒盖隧道顺利进洞作业，隧道主体施工正式启动。

IT之家注：G3033 奎独库高速线路起自奎屯市，连接 G30 连霍高速，途经独山子、乌苏、尼勒克、新源、和静、库车等地，终至库车市，连接 G3012 吐和高速，按双向四车道高速公路标准建设，全长约 393 公里。是目前国内在建公路工程项目中单体投资最大、技术难度最高的高速公路工程。

G3033 奎独库高速全线建成后，天山南北将实现全年全天候通行，通行时间有望由约 14 小时缩短至 4 小时，进一步释放这条交通大通道的综合效益。

穿越北天山段的克扎依和玉希莫勒盖两座 15 公里级特长隧道，是连接天山南北的“地下大动脉”，是 G3033 奎独库高速的关键控制性工程。

其中克扎依隧道地处伊犁州，全长 15.025 公里，最大埋深约 1652 米；玉希莫勒盖隧道横跨伊犁州和巴州，全长 15.493 公里，最大埋深约 1355 米。两座隧道均需穿越天山主脉，冬季极端气温可达-40℃，地质条件极为复杂。穿越二十多条破碎带，存在岩爆、软岩大变形、高压涌水、有害气体等多种不良地质情况。

两座特长隧道共设置 4 处 7 座斜井，通过斜井开辟主洞工作面，以“长隧短打”加快施工进度，同时配套全工序机械化钻爆法施工。

G3033 奎独库高速天中驻地指挥部指挥长宋文政介绍，工程以全工序机械化装备为载体，结合大模型实现超前地质研判与智能爆破设计，打通设备数据链路，构建智能施工体系，破解隧道掘进多重复杂地质难题。