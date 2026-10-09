《怪物猎人物语 3：命运双龙》游戏 11 月 18 日登陆 XBOX on PC，首次支持 XBOX Play Anywhere

IT之家 10 月 9 日消息，微软 @XBOXWire 昨日（10 月 8 日）在 X 平台发布推文，宣布《怪物猎人物语 3：命运双龙》（Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection）游戏将于 2026 年 11 月 18 日登陆 XBOX on PC，并首次支持 XBOX Play Anywhere。

IT之家注：XBOX on PC 是微软面向 Windows 设备提供的 Xbox 游戏运行环境。玩家可通过 Xbox 应用在 Windows PC 安装、启动和管理 Xbox 游戏，并使用 Xbox 账户访问游戏库、成就及相关服务。

《怪物猎人物语 3：命运双龙》游戏于 2026 年 3 月 13 日在 XBOX Series S|X 游戏主机上发行，不过首发时并未支持 XBOX Play Anywhere。

XBOX Play Anywhere 是微软推出的跨平台购买权益，玩家在 Xbox 数字商店购买支持该功能的游戏后，可在 Xbox 主机与 Windows PC 下载并游玩，无需再次购买；符合条件的游戏还可同步存档、成就及 DLC 内容。

XBOX Ally 等兼容 Windows 掌机也在本次支持范围内。玩家可在掌机、PC 与主机间切换游玩，并沿用同一份游戏内容及进度。