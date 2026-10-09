“RISC-V 第一股”奕斯伟计算在香港上市，“京东方之父”王东升创办

IT之家 10 月 9 日消息，“RISC-V 第一股”奕斯伟计算今日（10 月 9 日）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，成为资本市场首只以 RISC-V 为核心架构的芯片股。

IT之家查询公开资料获悉，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（简称“奕斯伟计算”）是一家基于 RISC-V 架构的芯片产品提供商，总部位于北京，由“京东方之父”、原京东方董事长王东升创办。

根据弗若斯特沙利文数据，中国 RISC-V 主控芯片市场规模由 2021 年的 11 亿元增长至 2025 年的 377 亿元，年复合增长率达 139.5%，预计 2030 年市场规模将攀升至 2,194 亿元。

奕斯伟计算的核心战略为“RISC-V+AI”，采用 Fabless 模式，产品覆盖人机交互及多媒体处理、互连及计算领域的芯片与系统方案，面向消费终端、汽车电子、机器人、工业控制等多元场景。截至 2026 年 3 月 31 日，该公司累计拥有超过 620 个 IP 模块、超过 20 个系列化 RISC-V 内核，专利申请总量突破 1740 项，推出超过 150 款软硬件协同产品，服务全球 220 家客户。

2023 年至 2025 年，奕斯伟计算营业收入分别达到 17.52 亿元、20.25 亿元、24.31 亿元，三年复合增长率约 17.8%；2026 年第一季度营收 4.94 亿元，同比增长 18.4%。

本次 IPO 募集资金将用于芯片产品迭代研发、RISAA 软硬件平台能力升级、潜在战略并购、营销网络搭建以及 RISC-V 生态体系建设。