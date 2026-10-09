VGN 推出魔竞入耳式电竞 HiFi 耳机：单耳重 3.79g、10mm 双磁双腔动圈，399 元

IT之家 10 月 9 日消息，VGN 昨日推出魔竞入耳式电竞 HiFi 耳机，现已开始预约，将于 10 月 20 日开售，售价 399 元。

这款耳机单耳重量 3.79g，提供芭比粉、薄荷绿、云朵白、天霸限定四款配色可选，搭配同色系原装收纳盒；搭配自适应耳廓曲线设计，优化 30° 入耳角度，长时间佩戴无压力，牢固不掉。

这款耳机搭载 10mm 双磁双腔动圈单元，采用 DLC 类钻石碳振膜，可覆盖 20-20KHz 全频响范围，在 1kHz 下谐波失真 ≤0.05%；预设三种 EQ 模式（音乐模式、三角洲行动模式、无畏契约模式），还支持玩家自定义。

据介绍，这款耳机内置“旗舰级”声卡芯片，支持 384kHz/32bit 采样率，信噪比达到 118dB；麦克风采用全指向 360° MEMS 线控硅麦，信噪比 ≥58dB ，灵敏度 -42dB (±1dB) ；标配 1.2m 四股单晶无氧铜线材，采用 0.78 双针可换线设计。

IT之家附这款耳机详细参数如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。