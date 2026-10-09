孙正义大手笔加码 AI 投资，曝软银寻求向海湾投资者募资千亿美元

IT之家 10 月 9 日消息，据英国《金融时报》今天（9 日）下午报道，软银集团创始人孙正义寻求向海湾地区投资者募集最多 1,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,715.26 亿元人民币），为进一步扩大 AI 投资筹措资金。此前，孙正义在 AI 领域投入巨资，成为这项技术最积极的支持者之一。

多名知情人士透露，过去几周，孙正义与多位高层人士商讨了融资事宜，其中包括阿联酋方面的人士。

这是孙正义一系列大胆 AI 投资计划的最新一步。此前，他曾向 OpenAI 投资 650 亿美元（现汇率约合 4,364.92 亿元人民币）。按照其此前说法，AI 是“革命性技术的领域”。

与此同时，OpenAI 推迟了备受期待的首次公开募股（IPO），市场也开始担忧软银对 AI 行业的投资敞口过大。部分投资者因此重新评估，孙正义是否还有能力继续投入巨资。

知情人士称，孙正义计划利用从海湾地区募集的资金设立一只基金，先收购企业，再借助 AI 及其他先进技术改善企业经营状况。

软银旗下机器人及物理 AI 业务 Roze 预计将在这项计划中发挥重要作用。孙正义希望推动 Roze 以高估值上市。

孙正义一直是科技投资界颇具争议的人物，一些人认为他的投资策略无异于赌博。这种投资方式也曾导致重大失败，最典型的例子之一是 2023 年底申请破产的 WeWork。

不过，孙正义也有过辉煌的投资战绩，最著名的是投资阿里巴巴。他还多次推动软银转型，先是发展电信业务，后来又使软银成为全球最大的 AI 投资者之一。

为了实现自己的投资目标，孙正义此前就已向海湾地区投资者寻求巨额资金支持。2017 年，阿联酋主权财富基金穆巴达拉与沙特公共投资基金共同投资了软银第一期愿景基金，基金规模达 1000 亿美元。

截至今年 6 月底，第一期愿景基金自成立以来累计取得约 290 亿美元（现汇率约合 1,947.42 亿元人民币）投资收益。成立时间较晚的第二期愿景基金则累计取得 205 亿美元（现汇率约合 1,376.63 亿元人民币）投资收益。第二期基金主要由软银出资，持有 OpenAI 股份。

为了筹措投资资金，孙正义一直采取募资与举债并行的方式，部分融资以软银持有的芯片设计公司 Arm 股份和集团自身财力作为支撑。上个月，软银完成史上规模最大的高收益垃圾债券发行，以最高 9.75% 的收益率吸引投资者，筹集超过 110 亿美元（现汇率约合 738.68 亿元人民币）。

海湾地区的资金如果能够到位，恰逢 AI 投资热潮的关键时期。这股热潮推动华尔街股市创下历史新高，也引发了一轮投资狂潮。

孙正义此前对 AI 怀疑论者不以为然，今年 7 月还放话“谴责 AI 的人，无异于朝天吐唾沫”。但他最近也承认，如果 AI 被坏人利用，就可能变得极其危险。

外界对 AI 安全性的担忧不断加剧之际，Anthropic 预计将在未来几周启动 IPO，融资规模有望创下纪录。

OpenAI 因 AI 研发面临的风险而推迟上市，可能影响软银后续的 AI 投资计划。OpenAI 及其竞争对手都曾提及这些风险。

软银股价今年以来仍上涨 25%，但较 6 月的高点下跌超过 30%。今年 6 月，软银曾短暂成为日本市值最高的公司。

早些时候的消息称，OpenAI 的年化收入比此前公司透露的水平低约 200 亿美元（现汇率约合 1,343.05 亿元人民币）。消息公布后，软银股价当天下跌 5%。

软银能够举债多少，取决于资产负债表中现有资产的估值。截至 6 月底，软银净资产价值为 72.3 万亿日元（现汇率约合 3.07 万亿元人民币）。

同期，软银贷款价值比为 13%，远低于正常经营情况下设定的 25% 上限。

软银高管认为，OpenAI 或其他大型被投企业的估值即使出现短期波动，也不会影响集团的投资计划。

分析师及接近软银的人士指出，OpenAI 估值下跌仍可能带来麻烦，因为软银大量投资直接与 OpenAI 挂钩，或与整个 AI 行业密切相连。一名常驻亚洲的分析师警告说，连锁反应可能很快变得“相当严重”。