今晚 20:00 京东 11.11 全面开抢：家居家电 3C 数码年内好价，OPPO N6 折叠屏国补 10%

京东家居家电 10 月 9 日今晚 20:00 正式开启双十一全面抢，现在可去主会场领加码 9 折券：点此领券。

PLUS 会员可加领 200-25、480-60、1500-150 元超级补贴券：点此领券。

多数家电支持 30 天价保（宝贝页面可见价保时间），今晚 20:00 下单，可以选择 11 月 1 日后送货。

如果 10 月 9 日 20:00 价格好，则稳赚不赔；如果 10 月 31 日 20:00 再降价，就直接保价。

家电家居主会场 可领 加码 9 折券 ，海尔冰箱 1985 元抢，TCL 空调 1645 元抢： 点此查看 。

空调 多重补贴至高立减 50%，新一级能效省电空调年内好价：点此查看。

厨卫大家电 大热烟灶热水器低至 8 折：点此查看。

厨房小家电 低至 5 折，电热水壶 38 元 + 养生壶 59 元：点此查看。

生活小家电 低至 5 折，洗地机、扫地机保价 11.11：点此查看。

家居百货 领 5 折券再叠每满 200 减 30 元：点此查看。

厨房好物 低至 5 折，锅具、餐具、厨具大焕新：点此查看。

智能门锁 低至 5 折，指纹锁 329 元抢免费上门安装：点此查看。