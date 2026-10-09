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今晚 20:00 京东 11.11 全面开抢：家居家电 3C 数码年内好价，OPPO N6 折叠屏国补 10%

2026/10/9 14:07:22 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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京东家居家电 10 月 9 日今晚 20:00 正式开启双十一全面抢，现在可去主会场领加码 9 折券：点此领券

PLUS 会员可加领 200-25、480-60、1500-150 元超级补贴券：点此领券

多数家电支持 30 天价保（宝贝页面可见价保时间），今晚 20:00 下单，可以选择 11 月 1 日后送货

如果 10 月 9 日 20:00 价格好，则稳赚不赔；如果 10 月 31 日 20:00 再降价，就直接保价。

  • 家电家居主会场 可领加码 9 折券，海尔冰箱 1985 元抢，TCL 空调 1645 元抢：点此查看

  • 空调 多重补贴至高立减 50%，新一级能效省电空调年内好价：点此查看

  • 厨卫大家电 大热烟灶热水器低至 8 折：点此查看

  • 厨房小家电 低至 5 折，电热水壶 38 元 + 养生壶 59 元：点此查看

  • 生活小家电 低至 5 折，洗地机、扫地机保价 11.11：点此查看

  • 家居百货 领 5 折券再叠每满 200 减 30 元：点此查看

  • 厨房好物 低至 5 折，锅具、餐具、厨具大焕新：点此查看

  • 智能门锁 低至 5 折，指纹锁 329 元抢免费上门安装：点此查看

  • 智能机器人 补贴 85 折，国家补贴后可叠加以旧换新：点此查看

部分好价单品

京东小天鹅 小乌梅 5.0 热泵洗烘套装换新 → 个护健康 → 普通牙刷以旧换新 6359 元领 9 折券京东 OPPO Find N6 无感折痕手机部分地区 10% 国补国补后 7649 元直达链接京东美的华凌 180L 双门冰箱换新 → 个护健康 → 普通牙刷以旧换新 671 元领 9 折券京东小天鹅 12KG 洗烘一体机小乌梅 3.0 高奢版以旧换新 3208 元领 9 折券

小乌梅 3.0 高奢版目前主图显示预售付尾款再赠 100 元红包，折合仅需 3108 元。

京东芝华仕 MZ520 家用按摩椅 10 月 12 日 20 点开始 3881 → 1999 元领 150 元券

京东数码 3C 家居家电今晚 20:00 正式开启双十一提前抢，现在可去主会场领加码 9 折券：点此领券

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