吉利星瑞 L PLUS 将于 10 月 17 日正式上市，限时预售价 11.57 万元起

IT之家 10 月 9 日消息，据易车消息，吉利星瑞 L PLUS 将于 10 月 17 日正式上市。

据IT之家此前报道，吉利星瑞 L PLUS i-HEV 于 9 月 16 日启动预售，新车定位为宽体旗舰智混家轿，限时预售价 11.57 万元起。

新车长宽高分别为 4956mm/1915mm/1505mm，轴距 2845mm；整体延续家族式设计风格，提供枫林丹红、秋水长蓝、暮山紫灰、长天烁银、清秋玉白、远山凝墨 6 款车漆，以及米色、黑色（又分为皮质、麂皮）共 3 款内饰。

新车搭载前麦弗逊 + 后多连杆独立悬架，搭载吉利 i-HEV 智擎混动技术：1.5TD 混动专用发动机最大功率为 120 千瓦，峰值扭矩为 255 牛 · 米，驱动电机最大功率为 175 千瓦，峰值扭矩为 262 牛 · 米，零百加速 7.7 秒，WLTC 工况百公里油耗 3.98 升。

智能化方面，新车采用千里浩瀚 H5 辅助驾驶方案，硬件包含了 3 颗毫米波雷达、11 颗高清摄像头与 1 颗激光雷达，支持城市 NOA 与高速 NOA 双场景领航，功能覆盖路口博弈、自主变道、施工避让等高频场景，支持全场景自动泊车。