本田 NSX 获“重生”：宾尼法利纳、JAS 现代化改装加持，但车辆需客户自备

IT之家 10 月 9 日消息，据外媒 motor1 今天（9 日）报道，意大利赛车工程公司 JAS Motorsport 完成了本田 NSX 的现代化改装项目，新车定名为 Tensei，对应的含义为“重生 / 转生”。Tensei 搭载一台 414 马力的 V6 自然吸气发动机，匹配 6 速手动变速箱。

Tensei 限量生产 35 辆，每辆都需要一辆原版 NSX 作为改装基础。JAS 会拆解原车并换上宾尼法利纳设计的碳纤维车身，重新组装。

发动机方面，JAS 保留了 NSX 原有的本田 C30A 缸体，并委托擅长赛车发动机研发的英国 Judd Power 改造内部结构。Judd 重新设计了曲轴，换上轻合金气缸盖和钛合金气门，还取消了本田原有的 VTEC 可变气门正时与升程控制系统，改用固定配气正时。

经过改造，发动机排量达到 3.5L，在 8300rpm 时可输出 414 马力，峰值扭矩为 414N·m，对应转速 5500rpm，红线转速则达到 8500rpm。传动系统匹配 6 速手动变速箱，并配备碳纤维双片离合器和托森限滑差速器，采用纯后驱布局。

车身由宾尼法利纳操刀设计，原车的铝制覆盖件全部换成高模量碳纤维部件。新车还增加了平整底盘和主动式后扩散器，两项设计均未出现在初代 NSX 上，JAS 公布的整车干重为 1250kg。

Tensei 采用布雷博制动系统，前六活塞、后四活塞卡钳，悬架则配备支持动态阻尼控制的 KW 减振器。车主可以通过电子调节改变悬架的软硬表现，获得原厂 NSX 不具备的调节能力。

JAS 希望 Tensei 能够适应现代超跑市场，同时不失初代 NSX 成为经典的特质。从车身设计到发动机内部部件的重新调校，整车都围绕这一目标打造。

Tensei 起售价为 88 万欧元（IT之家注：现汇率约合 662 万元人民币），原版 NSX 的购买费用、税费和个性化定制费用均需另计。这样的价格使其更接近专门定制的高端超跑，而非普通的量产车改装产品。

Tensei 仅计划生产 35 辆，每辆都需要客户提供原版 NSX。因此，交付进度取决于 JAS 获取原车，以及完成由 Judd 参与开发的每套动力传动系统的速度。