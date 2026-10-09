Steam 喜加一：卡牌 Roguelike 游戏《Hex Reverse》限时免费领

IT之家 10 月 9 日消息，开发者 IsaoWorks 宣布旗下卡牌 Roguelike 游戏《Hex Reverse》将于首发 30 天内进行“限时免费领取”活动，本作已于 10 月 7 日登陆 Steam，也就是玩家可以在 11 月 6 日前免费领取这款作品，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/5257350/Hex_Reverse/）。

公开信息显示，《Hex Reverse》融合了阵地控制、卡牌战斗与 Roguelike 牌组构筑玩法。玩家将在由 19 个六边形格子组成的战场上与对手轮流放置卡牌，并根据卡牌相邻边缘的数值展开攻防。

每张卡牌均有 6 个数值，分别对应六个方向。当玩家将卡牌放置在敌方卡牌旁边时，系统会比较双方相邻边缘的数值。如果己方数值更高，就能将对手的卡牌翻转为己方所有。如何选择落牌位置，并利用数值优势争夺更多区域，是决定战斗胜负的关键。

除卡牌自身的六个数值外，游戏还引入了技能、元素和特殊战场规则。玩家可以消耗 SP 发动技能，实现强化卡牌、改变元素、削弱对手或额外抽牌等效果。不同场地的特殊规则和胜利条件也可能改变战斗方式，要求玩家根据实际情况调整策略。

IsaoWorks 表示，《Hex Reverse》的开发过程大量使用了 AI 工具，本作基于 Unity 引擎，并借助 ChatGPT 和 Codex 辅助开发，但并非完全由 AI 生成。开发者制作这款游戏的主要目的是验证“AI 能够达到怎样的开发水平”，并积累未来游戏开发所需的实践经验。游戏设计、最终调整，以及实际运行和测试均由开发者本人完成。

游戏图赏：

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