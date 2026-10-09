优派“VG2782Z-4K”26.5 英寸显示器发售：4K 120Hz QD-OLED、140W USB-C 配双扬，5262 元

IT之家 10 月 9 日消息，ViewSonic（优派）今年 7 月推出的“VG2782Z-4K”26.5 英寸显示器国行现已在京东发售，该产品主打 4K 120Hz QD-OLED，定价为 5262 元。

该产品采用三星显示 QD-OLED Penta Tandem 五层堆叠显示面板（3840x2160 分辨率 120Hz），基于其专有的五层有机发光结构打造，号称相比上一代面板，发光效率提高了 1.3 倍，使用寿命延长了 2 倍，支持原生 10-Bit 色彩，GtG 响应速度 0.03ms，覆盖 99% DCI-P3、100% sRGB，色准 ΔE≤1（出厂逐一校色，带检测报告）。

同时，该机提供了鹰眼模式、猫眼模式、夜视模式等电竞辅助功能，配备升级版 AR 涂层，表面硬度达 3H 标准。内部采用石墨烯 + 铝制散热片组合散热方案。

该机支架支持升降 / 倾斜 / 旋转，显示器本体支持 VESA 100x100mm 壁挂，提供 2 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 1.4、3 个 USB-A 5Gbps、1 个 USB-B 5Gbps、1 个支持 140W PD-out 和视频信号输出的 USB-C、1 个 RJ45、1 个仅输出 3.5mm 音频插孔、1 个 USB-A（固件升级）；内置 1 对 3W 扬声器。

IT之家附产品参数：

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