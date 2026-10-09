开源电子书管理器 Calibre 9.16 发布：新增 Kokoro 语音，改进 PDF 支持

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 Linuxiac 今天（10 月 9 日）发布博文，报道称开源电子书管理软件 Calibre 发布 9.16 版本，新增 Kokoro 文本转语音（TTS）语音，并改进 PDF 导入、多栏排版处理与 AVIF 图像支持。

Calibre 9.16 朗读功能新增 Kokoro 语音支持。用户在朗读设置中选择 Piper 后端后，可选用 Kokoro 语音，在首次使用时，会自动下载相关语音文件。开发者称，Kokoro 语音比原有 Piper 语音更自然，尤其在朗读英文文本时表现更明显。

Calibre 9.16 新版还优化 PDF 处理，支持在导入 PDF 时识别从右至左文本，并改进多栏页面的处理能力。该版本还修复竖排文字文档的转换问题，以及多栏 HTML 生成 PDF 时内容丢失的问题。

新版同步提升书库管理性能，加快启动软件、批量删除图书、按丛书排序、搜索以及刷新标签浏览器等操作。

Calibre 内置新闻下载器新增支持 Camoufox。IT之家援引博文介绍，Camoufox 是一款基于浏览器的解决方案，可以让 Calibre 从屏蔽传统自动下载方式的网站上获取内容。《纽约时报》《经济学人》《大西洋月刊》等下载规则已启用该能力。

编辑器方面，Check Book 工具可忽略指定问题类型，并在修复无效 ID 时自动更新 CSS 选择器。目录视图也能显示当前编辑文件对应的条目。

其他更新包括 Tag Mapper 与 HTML / CSS 转换工具支持搜索规则、层级标签排序改进、主窗口布局重置按钮，以及对较新 Kobo 固件的支持。

该版本还修复 EPUB 3 转换中的导航链接失效、DOCX 输出缺少不换行空格、阅读器深色模式渲染冲突等问题，并加固内置内容服务器的安全性。